學霸筆記賣出上百萬 賣家「露臉」公開內幕

2019-04-05 19:07

〔即時新聞／綜合報導〕電商平台蝦皮日前出現「全彩印北一女筆記」，引起熱烈話題，最近筆記的賣家楊同學悄悄更換了蝦皮賣場的頭貼，露出真面目，也公開說明了自己販賣筆記的理念。

販售「全彩印北一女筆記」的楊同學最近更換了蝦皮賣場的頭貼，換成了1張燦笑的制服照，一解網友對於學霸真面目的好奇。另外，楊同學也特別在賣場發文解釋，她其實不是筆記作者本人，只是協助台大榜首好友經營賣場，賣家本人則是就讀台北醫學大學。

「全彩印北一女筆記」上架短短5個月，就已經售出超過1700組，銷售額超過百萬元，現在已經拓展成分工合作的5人團隊。楊同學在賣場文章表示，秉持取之於社會、用之於社會的理念，她們會將收益的十分之一捐出，「身為教育體制下的既得利益者，期許能透過筆記，用自己的小小力量消除體制的不公義」。

綜合媒體報導，楊同學目前就讀大一，原本就熱愛在網路上賣東西的她，最初只是抱著嘗試的心態幫學霸好友販售筆記，沒想到銷量意外地好，讓楊同學賺足了大學生活的開銷，在大學生活之餘，也將副業經營得有聲有色。

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