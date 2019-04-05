從戲迷變偶衣師 訂他的作品要等6年才能取貨

2019-04-05 15:17

［記者黃淑莉／雲林報導］31歲偶衣師陳有豐（阿維）小學3年級迷上布袋戲，為了幫收藏的戲偶做衣服走上偶衣製作，高中就開始接訂單，他的偶衣以精緻聞名，不少戲迷找他訂製創意偶衣，不過現在下訂單要等3至6年才能拿到成品。

阿維師年紀雖輕，在偶衣界名氣響亮，對此，陳有豐笑說，「自己出道早！」小學3年級在電視看到霹靂布袋戲被劇情吸引，成為布袋戲迷，開始收集戲偶，甚至買偶頭回來自創角色、編劇情，為幫戲偶做造型學做偶衣。

陳有豐表示，小六跟媽媽、奶奶學用裁縫車，同學知道他自製偶衣覺得很奇怪，媽媽覺得學做偶衣沒前途，剛開始並不支持，直到高中接到訂單家人才不反對。

高中時，陳有豐把自己創作的「三國無雙」偶衣交給精品店販售，受到歡迎，開啟了他的自創偶衣市場，2010年加入三昧堂創意木偶團隊，為三昧堂創作偶衣，之後創作「北京太平宮主」在中國等地展覽，打開知名度，之後又陸續到德國、英國、法國、荷蘭及東南亞等國展覽。

在偶衣界打開知名度，他精細手工受到霹靂布袋戲的注意，開始為霹靂的主角製作偶衣，代表作有解鋒謫、亂世狂刀、蝴蝶君、素還真、入歧邪神、閻王等，在三昧堂的代表作有孔雀明王、天照大神、北京太平宮主、終天之恨及白鹿王等。

三昧堂行銷總監嚴仁鴻指出，阿維的偶衣最大特色是精緻，不僅衣料高級，縫工、技藝、創意都展現繁複精巧的手藝，華麗且精緻，許多戲迷向他訂製偶衣，不過下訂後要等3至6年才能拿到成品。

想親眼看看阿維師的偶衣作品，即日起可至雲林布袋戲館「偶衣大師聯展」參觀，還可欣賞到其他3位大師的作品。

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