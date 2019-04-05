花蓮清明掃墓 縣府發近3萬束鮮花

2019-04-05 13:25

［記者王峻祺／花蓮報導］清明連假第2天，正逢祭祖掃墓高峰期，花蓮縣13鄉鎮市公所共在50據點發送鮮花用品，一連2天已提供近3萬束鮮花，讓民眾領取使用，消防人員也輪班到各墓園宣導「4不2記得」口訣，盼能降低雜草公墓火災案件，避免掃墓變「燒墓！」

花蓮縣府自2013年規劃辦理清明掃墓便民措施，今年在連假首2日，分別於全縣13鄉鎮市公墓、納骨設施及寺廟等50個據點，發放鮮花及掃墓用品，數量多達2萬8千束鮮花及1萬1千套服務用品，民眾只需簽名登記就能索取。

縣消防局為維護墓區用火安全，各分隊也分別派員輪流至轄區主要墓地設置作「4不2記得」標語防火宣導，包含雜草「不」亂燒、煙蒂「不」亂丟、冥紙「不」飛揚、爆竹「不」燃放，「記得」滅餘燼、「記得」收垃圾。

消防局長林文瑞說，提醒鄉親務必在祭祖後，將墓地周圍的火苗熄滅，並注意火苗飛散情況，如祭祖過程不慎引發火災，應就近以水源、沙土滅火，若火勢擴大，則要立即撥打119通報消防局。

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