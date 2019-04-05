清明應景食品抽檢揭曉 南投1件農藥殘留超標

2019-04-05 10:04

〔記者謝介裕／南投報導〕清明節是國人非常重視的傳統祭祖節日，南投衛生局為確保民眾飲食衛生安全，特別前往傳統市場、超市及糕餅零售商抽驗應景食品，包括潤餅皮、糕餅、花生製品、肉品及蔬果等共計54件，檢驗項目為防腐劑、甲醛、黃麴毒素、動物用藥及農藥殘留，檢驗結果僅1件不符規定，即白蘿蔔殘留農藥含量不符標準，其餘均合格。

南投衛生局指出，食品安全首重源頭把關，提醒農友於栽種蔬果施用農藥，應符合相關法令，同時清洗蔬菜時應去除外葉、摘除根部，以水沖洗將泥沙清除，再用水浸泡10至20分鐘，最後以流動的自來水沖洗2至3遍，以減少攝入蔬菜可能殘留之農藥。

在選購食品也應選擇商譽及衛生良好的廠商購買，或優先選擇有完整標示，包括品名、成分、廠商名稱、地址、電話、有效日期、重量、營養標示等的包裝產品，勿貪小便宜向來路不明的攤販購買，以免有問題時無從追蹤毫無保障，並避免購買外觀過白的潤餅皮及豆干絲，掃墓後的祭拜食品，應加熱後再食用，以確保食用之安全，避免食品中毒意外發生，如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽衛生局服務專線049-2231994。

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