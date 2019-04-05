清明節也要搞統戰 中國藉此再拉兩岸血脈親情關係

2019-04-05 08:31

〔記者鍾麗華／綜合報導〕清明節也要搞統戰！根據《中國新聞社》報導，第7屆海峽兩岸清明文化論壇3日於上海舉行，上海台辦副主任李驍東在開幕致辭時表示，「每年清明節兩岸同胞都要回到自己的家鄉掃墓，清明節所蘊含的慎終追遠的文化信仰，不僅是中華民族內聚力的重要載體，也是兩岸同胞血脈親情的重要連接。」

《中新社》報導指出，本屆論壇由上海市公共關係研究院與台灣眾藝益百人文關懷協會共同舉辦，旨在「弘揚清明文化，增強民族認同」。論壇的兩個分會場就「生命與傳承—清明文創研討會」、「中華禮樂文明的現代意義」等議題展開討論。

報導稱，清明節是中國人的重要傳統節日，每到清明時節，民眾都會外出踏青、祭奠先人。與會學者普遍認為，在數位化的時代，社會更需要結合互聯網、數位影像等技術手段，建構起適應當代社會發展需要的生命記錄模式，「為兩岸民間人文歷史的保留與傳承探索新道路，推動兩岸融合發展。」

報導說，台北市前副市長李永萍在會中介紹，台灣的清明文化很早之前就在環保和保持對祖先追念兩者間尋找平衡，從而衍生出樹葬、海葬等多樣化的殯葬方式，當然台灣的殯葬模式並不適用於中國的每一個地方，但相信通過此次論壇的交流，一定會產生新的啟發，共同推進兩岸清明文化的發展。

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