世界大學影響力排名 台灣這間「私校」贏過台大

2019-04-05 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕英國泰晤士報高等教育特刊（Times Higher Education, THE）3日公布「世界大學影響力排名」（University Impact Rankings），台灣共有12所學校上榜，排名最佳的是慈濟大學的第67名，台灣大學則排在第70名居次。

綜合媒體報導，泰晤士報高等教育特刊根據聯合國的17項永續發展指標（SDGs）當中，選出適合大學發展的11項指標作為評比標準，包括身心健康、優質教育、性別平權、氣候變遷、社區永續發展等指標，與一般大學評核的標準不同。

世界大學影響力排名涵蓋全球76國、462校，第1名為紐西蘭的奧克蘭大學（University of Auckland），第2名為加拿大的麥克馬斯特大學（ McMaster University），加拿大的英屬哥倫比亞大學和英國的曼徹斯特大學並列第3名，第5名則是英國的倫敦國王學院。

台灣方面，慈濟大學以第67名列居台灣之冠，其次為台灣大學（70）、成功大學（80）、亞洲大學（101-200）、彰化教育大學（101-200）、雲林科技大學（101-200）、朝陽科技大學（201-300）、中國醫藥大學（201-300）、中央大學（201-300）、高雄大學（201-300）、清華大學（201-300）、台北大學（201-300）。

台灣方面，慈濟大學以第67名列居台灣之冠，其次為台灣大學（70）、成功大學（80）、亞洲大學（101-200）、彰化教育大學（101-200）。（圖擷取自Times Higher Education）

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