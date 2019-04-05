扯！埔里鎮公所施工出包 這家人清明掃墓找不到親人的墓

2019-04-05 10:54

〔記者佟振國／南投報導〕今天清明掃墓，南投縣卻傳出民眾前往掃墓，人到了現場才發現已過世多年親人的墳墓被夷為平地，完全找不到了，疑鎮公所去年發包施設排水溝及路面改善工程，工程人員疏忽將路旁的有主墳毀掉，公所表示，已接獲家屬陳情，將聯繫工程施工包商釐清責任，給家屬一個交待。

埔里鎮代會副主席潘英輝上午在臉書PO文：「一年一度清明節，是掃墓思親念祖的日子，可是找不到祖先的墓園，政府施做排水溝與路面，卻把祖先的墓園基地挖掉，太恐怖了吧！」超扯的狀況就發生埔里鎮珠格里第3公墓。

有民眾一早準備祭品前往第3公墓，要祭拜過世約20年的父親，家人到了現場卻找不到墳墓，原有的地方已被夷為平地，十分震驚，趕緊向公所反映，為什麼會發生如此離譜的事情，家屬對此低調不受訪，僅表示要與公所進一步協商如何善後。

珠格里長游麗瓊表示，該里第3公墓聯外道路狹窄且排水不良，雨季經常遇雨成災，公所約在去年9、10月間發包施設排水溝與改善路面，由於有些墳墓緊鄰道路，她曾詢問包商是否會有影響，得到墳墓已經遷葬的答覆，沒想到卻出包。

公所工務課指出，接獲民眾陳情，已請承辦人員、工程設計、施工廠商，3方進行了解當時如何確認不會影響私有墓穴，將儘速向民眾說明，若有疏失，也須負起善後責任。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/