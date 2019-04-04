曾離婚帶3小孩為三餐發愁 她今開店提供「待用便當」助弱勢

2019-04-04 19:39

〔記者俞肇福／基隆報導〕「只有艱苦人，才能體會艱苦人的苦」！位於基隆市麥金路484號、婦幼館旁的「簡家福隆便當」老闆娘李素芬，因為昔日歷經離婚，一個人帶著3個小孩為了三餐辛苦打拚，深深體會弱勢家庭的辛苦；4年前，李素芬發願營業日就提供愛心待用便當，希望用自己微薄的力量，為弱勢盡一份心力。

李素芬說，自己離婚後，帶著3個還在讀書的小孩，生活的沉重壓力讓她喘不過氣來，咬牙打拚才有現在的生活穩定；也因為走過那一段艱苦歲月，她知道弱勢家庭為三餐打拚的艱辛，4年多前聽到廣播電台節目主持人梅子姊推廣「待用便當」幫助弱勢，讓她也興起助人的想法。

李素芬說，她4年前開始提供每個60元的福隆便當10個，供應給弱勢家庭，便當生意盈餘較多，待用便當就增加；她說，60元的福隆便當有一顆滷蛋、一塊豆干、一片雞捲、香腸、數塊三層肉、鹹菜、辣蘿蔔與白飯。雖然菜色簡單，卻是有著她滿滿的愛心。

李素芬說，2月才歇業的東帝士量販店老闆也是她待用便當的贊助者，每個月都捐2000元，還有不認識的社會人士開車經過，看到店門口掛著提供待用便當，又特地繞回來拿500元捐待用便當，讓她感受到行善之路不孤獨。

90歲的阿公說，他還能走，吃飯時間一到，他就從家裡走過來拿便當，他還沒開口，老闆娘就主動拿給他，好像家人般的溫暖，讓他沒有開口要飯吃的尷尬；李素芬說，有需要的人來拿待用便當，她從不看對方證件，她相信來拿的都是有需要的人。

李素芬說，人生起起伏伏，每個人面臨困境都需要貴人幫助，她不是大老闆，只能量力而為提供待用便當，希望能讓弱勢人士感受到社會關懷。

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