每人每月100元 台南10店家加入愛心待用餐

2019-03-10 23:43

〔記者蔡文居／台南報導〕積少成多做愛心！台南市社團法人回社慈善會成員，每人每月繳交100元，2年前開始與台南的餐廳、小吃店合作，提供愛心待用餐給弱勢民眾做為免費的午、晚餐，原本已有8家店家，最近又增加了安南區2家店家加入。該會歡迎弱勢民眾前往取用，也希望大家共襄盛舉捐零用錢一起做愛心，協助弱勢朋友度過難關。

南市回社慈善會常務理事吳建智表示，該會成立已有30年，取名「回社」是取自「回饋社會」之意，目前會員約有2700人，從服務工作中發現社會仍有很多弱勢民眾常有餐沒一餐，2年前開始在台南與家店推動「愛心待用餐」，每一家店供應中餐與晚餐，每天最多可以各供應弱勢民眾十份待用餐，經費則由會員捐助提供。

吳建智表示，2年前，第一家「愛心待用餐」店家在安南區海佃路一段的「台灣鮮魚湯」成立，大家反應不錯，店家也協助把關，讓社區真正需要用餐的弱勢朋友可以獲得溫飽，免於餓肚子。至今，愈來愈多店家加入，上週五在安南區「詠記虱目魚世家」的善心老闆娘及「佳鼎鴨肉庄」吳老闆的大力支持下，也開始加入做為愛心待用餐取餐處。

吳建智說，提供愛心待用餐除了協助弱勢朋友暫時度過難關外，主要是在取餐時，當事人如願意登記簡易資料，他們也會藉此來訪視了解他們有什麼困難，有的人因生活困難，卻因房舍的問題而無法辦理中低收入戶，他們在了解原因後，也會來協助解決。另外，也會提供義賣品，供他們義賣，讓他們可以自食其力。回社慈善會電話：06-3582311。

10家愛心待用餐店家如下：

台灣鮮魚湯─安南區海佃路一段、阿俊平價小炒─南市安南區同安路、吉村鴨肉飯／軟骨飯─安南區安中路三段、仁竹素食軒─永康區中山南路、阿樂自製汕頭意麵─北區大和里大港街、邁滋味特製早午餐─北區北園街、余家餃子館─安南區安和路5段、錦記燒餅舖─安平區文平路、詠記無刺虱目魚世家─安南區安中路四段、佳鼎鴨肉庄─安南區本原街三段。

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