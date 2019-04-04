兒童節連假首日 劍湖山世界塞爆

2019-04-04 14:10

［記者黃淑莉／雲林報導］今天是兒童節又是連假第一天雲林古坑劍湖山世界一早湧現人潮，截至中午園區湧入超過2萬人次，入園主要道路回堵好幾公里。

劍湖山世界兒童節連假推出「身分證對對碰」優惠活動，只要對中1、2、5三個數字，對中三號門票只要99元，一早不到8點園區售票處已擠滿人排隊買票人潮。

黃姓民眾說，家中4人，2個孩子及先生都對中3號，自己對中2號，全家入園門票600元有找，很划算，兒童節帶著孩子一起來歡樂一下，今天一早4點多從台北出發，預計晚上住雲林，明天再到嘉義訪友。

劍湖山世界協理段鴻裕表示，早上開園後人潮不斷湧入，11點多園區內3000個停車位即全部停滿，還有許多遊客陸續進來，有遊客只好把車子停在路邊。

劍湖山世界前方縣道212線道路、209線道及古坑市區都出現車潮，尤其是園區前方212線道路車流回堵好幾公里，明天是清明節，提醒民眾要入園要提早出門，以免塞在車陣中。

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