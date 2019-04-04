沙鹿高工教師懷疑學生作弊 要求全班放學重考惹議

2019-04-04 13:31

〔記者歐素美／台中報導〕台中市沙鹿高工林姓女老師懷疑2年級學生英文段考作弊，隔天要求全班33人放學後留下來重考，以重考成績計算分數，部分學生因重考後來不及搭乘校車，並質疑計分公平性，憤而投訴；校方今天表示，林姓老師違反學校重考規定，已口頭告誡；教育局表示，已要求校方提出檢討報告。

沙鹿高工於上月25日、26日舉行段考，25日考完英文後，林姓女老師懷疑部分學生成績偏高，與平常表現不符，疑有人作弊，26日放學後即留下全班學生要求重寫一次25日上午考的英文題目，且成績將以重考結果為主。有學生重寫後卻趕不上校車或公車，並質疑以重考成績為準不公，憤而投訴。

沙鹿高工校長黃尚煜表示，林姓女老師僅憑推測，就認定學生作弊，沒有任何直接證據，處置很不恰當，且不符合學校重考規定，已口頭告誡，不可再犯；學校也會用第一次考試成績計分，不會用重考成績計分。

教育局高中職教育科長湯惠玲表示，林姓女老師的重考處置方式不妥，已要求學校提出檢討報告，教育局會開會研議做出處分。

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