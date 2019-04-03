台灣燈會最後收尾 120人清空大鵬灣區迎連假

2019-04-03 23:19

〔記者陳彥廷／屏東報導〕大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）今天號召鄰近社區、志工及BOT商大鵬灣公司，清理台灣燈會陸域50公頃所遺留下的鐵絲、木棧板及垃圾等等，鵬管處強調連假「準備好了！」，邀請遊客可前來拍照打卡追燈。

台灣燈會30載的各式花燈、木棧板、電線等，經過1個月的撤場，鵬管處今天以「台灣燈會場域清新潔淨」活動宣示，出動員工，並號召BOT商、社區共120人共同為園區清潔收尾，讓台灣燈會正式邁入下一階段。

「一個月回復觀光基本的旅遊安全」鵬管處長許主龍表示，燈會的電力系統、大面積木棧板、鐵絲線及地面等，雖經過撤除廠商近1個月的撤場，但難免有零碎部分遺漏，基於旅遊安全疑慮，員工、志工們頂著大太陽，以地毯式整理近50公頃的陸域場地不遺漏。

參加的社區志工表示，台灣燈會讓大鵬灣聲名大噪，頂著大太陽清掃仍甘之如飴，最後清除約40袋垃圾，還要分門別類做回收，有破碎木板、鐵釘、電線、鐵絲線及飲料罐寶特瓶等。

許主龍則建議，除主燈「巨鮪來富」保留，遊客到園區可參觀「台灣燈會三十週年特展」及副燈「豐猪爺」、「自拍熊」、「點亮屏安」、「生態之書」及「珊瑚之心」與「海之女神」等，邀請民眾春假不妨前來造訪鵬灣夕照及打卡。

大鵬灣公司則搭配清明節、兒童節連假，將招待12歲以下的小朋友於4月6日晚間或4月7日中午的百匯自助餐1客（至少1名家長陪同），加line生活圈好友還會發送台灣燈會豬年造型存錢筒，小朋友連假操駕卡丁車折價50元的優惠，歡迎小朋友週末前來遊玩。

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