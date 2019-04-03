豪華郵輪停靠高雄港 南部人「花的比賺的多」？

2019-04-03 16:50

〔記者洪定宏／高雄報導〕隸屬雲頂郵輪集團的星夢郵輪世界夢號，將在暑假首航高雄港，預估約有3000名外國旅客，在高雄、台南、屏東度假4天3夜，為南部帶來約5400萬元觀光產值；不過，也將載約3000名南部旅客，前往日本沖繩度假4天3夜，就要花掉約9600萬元。

雲頂郵輪集團總裁朱福明今天與高市府、台灣港務公司開記者會，宣布8月26日航程不到1個月就完售，將於7月1日加開同樣的航程。

市府海洋局強調，世界夢號排水量約15萬1000噸，長335米、寬40米，有1686間艙房，最多載客量約3300人，2017年11月開始營運，號稱亞州最新、最大的豪華郵輪。

以完售的8月26日航程為例，依國際郵輪協會（CLIA）消費標準，若旅客在當地過夜，每人每天以150美元（約台幣4500元）計算，所以3000名外國旅客停留4天3夜，將帶來約5400萬元觀光產值。

該航程預定8月25日下午從香港出發，26日上午抵達高雄港，號稱約有3000名外國旅客，在高雄、台南、屏東度假4天3夜，於29日返抵香港。

這段期間，世界夢號將載約3000名台灣旅客，26日下午從高雄港出發，前往日本沖繩，27日、28日分別停靠那霸、石垣島，29日下午返抵高雄港，當天再將3000名外國旅客，送回香港。

依旅行社最低的內側客房原始牌價每人2萬1800元，另加港務稅與郵輪服務費約4300元，2天岸上消費200美元（約台幣6000元），約3000名台灣旅客到沖繩，就要花掉約9600萬元。

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