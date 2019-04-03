國小學童「悠遊太陽系 」 另類歡慶兒童節

2019-04-03 13:18

〔記者王涵平／台南報導〕兒童節前夕，竹門國小、二溪國小舉辦跨校天文論壇，發揮想像力設計太陽系旅遊書，豐富環境教育歡度屬於自己的節日。

大內區二溪國小及白河區竹門國小兩校規劃天文教育為校本課程，將天文課程融入教學活動，在南瀛天文教育園區媒合下，兩校師生進行跨校天文論壇：《歡慶兒童節 悠遊太陽系》&環境教育活動。

孩子們分組討論，發揮想像力，以旅行公司的角色，設計《太陽系星球旅遊企畫書》，並公開向所有人推銷，以票選方式選出優質旅行行程，打破以往師生單純參訪南瀛天文教育園區的模式，大小朋友直呼很有趣，學童上台推銷，讓大家對於太陽系有更進一步深刻的認識，再加上天文館人員安排戶外環境教育課程-小巧思辨方位，使得天文教育場域更為親近，天文不再是遙不可及，而是生活的一部分。

二溪國小校長陳慶林、竹門國小校長簡辰全同聲表示，以天文發展科技素養，正好呼應108課綱強調的素養導向教學，將學習與生活結合，讓學習成為樂事。

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