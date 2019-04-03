漁港開放釣魚引爭論 唐鳳今基隆辦協作會議

2019-04-03 12:35

〔記者林欣漢／基隆報導〕釣友提案「修正漁港法全面開放漁港港區釣魚並全面興建釣魚平台」，行政院擬在2個月內在全台漁港或商港，劃定50處區域可合法釣魚，引發漁民、漁會反彈，政委唐鳳今天在基隆區漁會舉辦協作會議，漁民、釣客都到場關心，中午漁業署簡報後，下午還要確認事實及釐清爭點，並進行分組討論及意見交流，會議預計下午5點結束。

唐鳳昨在臉書上表示，這個議題需要考慮釣友需求、漁民作業，與管理量能之間的平衡，牽涉人數上看240萬，過去10幾年不是沒有討論過，但這次很希望有些不一樣：多一點實質進展、也多一點相互理解。

今天來自全國各地的漁會代表及漁民出席踴躍，口徑一致表示反對開放漁港釣魚，認為會影響漁民作業。基隆區漁會總幹事陳文欽表示，現在全台已經有18處漁港開放垂釣，政府不應該還沒討論，只因為人家連署，就說要開放50處，若扣掉外島，等於全台有二分之一的漁港必須開放釣魚。

陳文欽說，像基隆八斗子漁港船隻出入頻繁，不宜開放，大武崙漁港也常有漁民在罵釣客影響航道，政府應該先檢討現在開放的18處，有沒有落實管理，有需要再開放，不是有吵就有糖吃，讓漁民、釣客兩派人馬產生衝突。

在八斗子漁港垂釣的釣客則認為，早就要開放了，在漁港釣魚比較安全，他們並沒有阻礙航道，不知漁會在反對什麼，漁港又不是只有漁民可用。

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