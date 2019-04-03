新課綱將上路 興國高中「自主學習」教室啟用了

2019-04-03 09:06

〔記者王涵平／台南報導〕配合108課綱實施，未來高中生需有18小時的自主學習時間，興國高中自主學習教室啟用，提供師生有更多樣的學習環境。

校長謝振銘表示，去年底在國教署補助及學校配合款下，校內建置自主學習教室，歷3個月的施工，除圖書館外，自主學習教室提供即將面對新課綱的孩子更多樣的學習環境，對於新課綱的實施，興國高中在老師選修課的開課、硬體設備的配合都已做好萬全的準備。

自主學習教室包括學生閱讀區-以大學等級圖書館的規格設置，有120個座位供學生自習；資料查詢區-提供光纖網路、個人電腦提供資料查詢；視訊學習區-安裝高畫質視訊系統，提供學生遠距學習的機會。

家長會長沈宗翰參與揭牌啟用後參觀教室，表示很高興見到在高中的校園裡能有與大學相同等級的空間，可感受到學校對孩子的重視。

已由繁星上榜的高三學生翁翊淳還特地穿上喜愛的韓裝參與揭牌，她說，很榮幸可以擔任學生代表，雖然即將畢業，但也為學弟妹開心能有這麼優的教室可以學習。

校方表示，108課綱的實施讓全國各高中都進入備戰狀態，老師、家長、學生需要用全新的觀念來面對新型態的學習，唯有親、師、生做好萬全的準備，才能迎接新課綱的挑戰。

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