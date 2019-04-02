新竹縣客家桐花祭20日登場 祭萬元獎金徵選桐花大使

2019-04-02 19:59

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣客家桐花祭系列活動將於20日起跑！文化局說，為行銷桐花祭活動，10日起到5月6日舉辦客家桐花大使徵選活動，縣長楊文科歡迎年滿18歲的俊男、美女，發揮創意與個人魅力踴躍報名參加，獲獎者可獲得形象代言獎金1萬元等好禮。

文化局長李猶龍說，參加新竹縣客家桐花大使徵選競賽，僅需以竹縣桐花祭系列活動、桐花步道、在地美食及景點推廣介紹為題，加上含自我簡介，拍攝3分鐘以內宣傳影片，即可參加。入圍第一階段的參賽者系列影片，將於5月13日起至26日於桐花祭粉絲專頁進行第二階段票選。

新竹縣客家桐花祭20、21日在關西東安古橋登場，活動內容有輕旅行、音樂會、夜晚燈光秀等，多元呈現「台灣經典小鎮」關西之美！

除了關西鎮，還有橫山、湖口、尖石、北埔、峨眉、竹東、新埔等共計4個鄉鎮市公所及6個社區，都規劃有系列豐富的桐花輕旅行及音樂性活動，知名的桐花步道有芎林鹿寮坑步道、橫山大山背步道、寶山迴龍步道、北埔水磜步道、峨眉獅頭山步道、湖口仁和步道等。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/