土城登山步道開放報名！ 漫步雪白桐花林間

2019-04-02 17:35

〔記者邱書昱／新北報導〕散步在桐花灑落的白色大道！新北市土城區公所將於4月21日辦理「桐雪翩翩客遊天上登山活動」，於4月8日上午10點開放報名，限額500人，路徑由南天母廣場出發，沿路欣賞雪白的桐花。土城區公所提醒，桐花季期間會實施交通管制，民眾可以到永寧捷運站3號出口搭乘付費接駁車前往。

土城區有著名的登山賞桐步道，區公所這次規劃從南天母廣場出發，行經清溪步道、桐花公園、望月亭至天上山觀月亭，循著賞螢步道回到南天母廣場，總長約3公里，全程預計約2小時，活動當日報到可領取集章卡，並於天上山觀月亭設有蓋章處，完成後可憑集章卡兌換活動贈品1份。

土城區公所表示，活動將於4月21日舉辦，並在4月8日上午10點開放報名，限額500人，考量活動安全及確認報名登錄次序，登山活動一律採網路報名方式，當日不開放現場報名。

同時，土城區公所也提醒，桐花祭活動期間會場將實施交通管制，民眾可至永寧捷運站3號出口搭乘桐花祭付費接駁公車前往，詳細活動及交通資訊可上新北市土城區公所網站查詢。

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