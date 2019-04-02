清明4天連假 苗栗警分局20交崗疏導

2019-04-02 18:58

〔記者彭健禮／苗栗報導〕4天清明連續假期將屆，苗栗警分局管轄苗栗市、頭屋鄉、公館鄉、銅鑼鄉及三義鄉，多為觀光風景區，預計將湧入大量人、車潮，且轄內有中山高速公路頭屋、公館、銅鑼及三義4處交流道，及台72線東西向快速公路、台6線、台13線等聯外道路樞紐要道；警分局配合交通部高速公路局公布清明連續假期國道交通疏導措施，已規劃計20處交通崗疏導勤務，請民眾配合。

一、三義地區易壅塞路段（台13線，自130線至三義交流道段）管制措施如下:

（一）三義木雕博物館：

1、台13線北上禁止左轉進入130線，請直行至下一路口（八股路）左轉往木雕博物館，八股路仍維持雙向通行。

2、台13線南下維持現狀（可右轉130線往木雕博物館）。

（二）勝興車站及龍騰斷橋：

1、三義鄉台13線北上經苗51線往勝興車站車輛，通行至苗49線與苗56線口（南管制哨），並循原路或深水農路經130線離開。

2、三義鄉台13線南下經苗49線或苗49-1線往勝興車站車輛，通行至苗49線與苗49-1線口（北管制哨），並循原路折返。

二、銅鑼地區易雍塞路段（台72線，轉溝水匝道至客屬大橋段）：

（一）台72線往苗栗、後龍方向：由台72線往北直行台3線，左轉台6線可連接國道一號。

（二）台72線往大湖方向：台6線右轉119甲線，左轉台72線；避開客屬大橋段。

三、台72線快速公路與客屬大橋：

（一）清明連續假期每日15至18時，維持「輪放三時項」號誌：繼108年春節及228連續假期該路段號誌運轉模式改變之後，本路段尖峰時段平均車速均可達74.5（公里/小時），行車相當順暢。

（二）分局也邀集交通部公路總局第二區養護工程處苗栗工務段、苗栗縣政府工務處、銅鑼鄉公所等道路主管機關會勘決議，將路口紅燈秒數再延長，以利用路人保持路口淨空，避免交通打結。

苗栗警分局長江建宏表示，分局已期前妥善規劃交通疏導措施及落實向每位同仁勤前教育，也請用路人遵守警察人員交通管制，遵照號誌指示行駛。

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