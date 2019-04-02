清明4天連假 苗栗警分局20交崗疏導
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清明4天連假，苗栗警分局配合交通部高速公路局公布清明連續假期國道交通疏導措施，已規劃計20處交通崗疏導勤務，請民眾配合。（圖由警方提供）

清明4天連假，苗栗警分局配合交通部高速公路局公布清明連續假期國道交通疏導措施，已規劃計20處交通崗疏導勤務，請民眾配合。（圖由警方提供）

2019-04-02 18:58

〔記者彭健禮／苗栗報導〕4天清明連續假期將屆，苗栗警分局管轄苗栗市、頭屋鄉、公館鄉、銅鑼鄉及三義鄉，多為觀光風景區，預計將湧入大量人、車潮，且轄內有中山高速公路頭屋、公館、銅鑼及三義4處交流道，及台72線東西向快速公路、台6線、台13線等聯外道路樞紐要道；警分局配合交通部高速公路局公布清明連續假期國道交通疏導措施，已規劃計20處交通崗疏導勤務，請民眾配合。

一、三義地區易壅塞路段（台13線，自130線至三義交流道段）管制措施如下:

（一）三義木雕博物館：

1、台13線北上禁止左轉進入130線，請直行至下一路口（八股路）左轉往木雕博物館，八股路仍維持雙向通行。

2、台13線南下維持現狀（可右轉130線往木雕博物館）。

（二）勝興車站及龍騰斷橋：

1、三義鄉台13線北上經苗51線往勝興車站車輛，通行至苗49線與苗56線口（南管制哨），並循原路或深水農路經130線離開。

2、三義鄉台13線南下經苗49線或苗49-1線往勝興車站車輛，通行至苗49線與苗49-1線口（北管制哨），並循原路折返。

二、銅鑼地區易雍塞路段（台72線，轉溝水匝道至客屬大橋段）：

（一）台72線往苗栗、後龍方向：由台72線往北直行台3線，左轉台6線可連接國道一號。

（二）台72線往大湖方向：台6線右轉119甲線，左轉台72線；避開客屬大橋段。

三、台72線快速公路與客屬大橋：

（一）清明連續假期每日15至18時，維持「輪放三時項」號誌：繼108年春節及228連續假期該路段號誌運轉模式改變之後，本路段尖峰時段平均車速均可達74.5（公里/小時），行車相當順暢。

（二）分局也邀集交通部公路總局第二區養護工程處苗栗工務段、苗栗縣政府工務處、銅鑼鄉公所等道路主管機關會勘決議，將路口紅燈秒數再延長，以利用路人保持路口淨空，避免交通打結。

苗栗警分局長江建宏表示，分局已期前妥善規劃交通疏導措施及落實向每位同仁勤前教育，也請用路人遵守警察人員交通管制，遵照號誌指示行駛。

  • 清明連假國道高乘載管制時段。（圖由高公局提供）

    清明連假國道高乘載管制時段。（圖由高公局提供）

  • 清明4天連假國道收費措施。（圖由高公局提供）

    清明4天連假國道收費措施。（圖由高公局提供）

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