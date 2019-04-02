清明疏運 宜縣供免費掃墓專車

2019-04-02 16:31

［記者林敬倫／宜蘭報導］清明4天連假即將到來，宜蘭縣政府推出掃墓專車，分別由宜蘭、羅東、冬山及三星公所，與縣政府殯葬管理所提供免費掃墓專車；另外，因應國道5號連假車流，台鐵於4日至7日加開樹林到花蓮對號區間快車8班，並提供北宜100元的票價優惠，縣府也維持國道客運、台鐵、高鐵轉乘市區客運一段票免費優惠，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸。

清明節從4日起至7日共4天連假，府交通處預估，前2年清明假期國5交通量平均達7萬2780輛次，今年預估清明假期車流量，也會突破7萬輛次以上。

交通處指出，根據過往經驗，南下前兩天車流量較多，北上則是後2天會湧現車潮，高乘載管制部分，則跟過去4天連假一樣，前2日上午7點至12點管制南下，後2日下午2點至晚上9點管制北上，呼籲民眾行車避開車流尖峰時段，或者多利用北宜、濱海等替代道路。

交通處表示，這次清明假期大眾運輸疏運計畫，國道客運提供票價85折優惠，並以直達路線為主，維持尖峰時間3到5分鐘一班車的服務水準，既有路線也會延伸行駛宜蘭地區熱門景點，因應綠色博覽會逢連續假期會有大量遊客，火車對號列車將增停冬山站，國道客運也會增開班次，並增設生態綠舟上下客站位。

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