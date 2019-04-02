高市節能家電展將登場 節能家電補助3千

2019-04-02 14:50

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市電器商業公會舉辦的「3C節能家電空調智慧居家生活展」，本月5日起在巨蛋展出，由於高市府剛宣布提高節電冷氣及冰箱補助上限到3千元，適合想汰換家電的民眾前往選購。

高市經發局3月底宣布，配合經濟部能源局，今年擴大節能家電補助範圍，並提高節電冷氣及冰箱補助的上限到3千元，並可追溯補助至去年12月7日起，設備汰換補助總金額達2.2億元，補助款用完為止。

高雄市電器商業公會理事長蔡志亮指出，台灣今年創下72年來最熱的冬天紀錄，4月迎夏警戒，耗電家電就是夏日電費殺手。

高雄市電器商業公會主辦的「3C節能家電空調智慧居家生活展」，將於4月5日至4月8日在高雄巨蛋展出，涵蓋智慧變頻家電產品區、綠色節能區、通訊產品區、LED事業區等，業者紛紛推出早鳥價。4月5日開幕當天將舉辦「家電1元起公益活動」，所得估計逾10萬元，將全數捐給高雄市脊髓捐傷者協會主辦的第19屆全國脊髓捐傷者運動大會。

高雄市今年發局指出，民眾汰換一台冰箱，一年約可節省526度電，省下近2千元電費、汰換家用冷氣每年節電量可達670度，一年可節省超過2千元。詳情可上經發局「省電A咖官網http://khep.kcg.gov.tw/」查詢，或撥打07-3316696專人服務。

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