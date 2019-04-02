花蓮溪口賞鳥趣 42種鳥類一次滿足

2019-04-02 14:57

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮溪出海口是內政部核定的國家濕地，因生物多樣性豐富，深受鳥類青睞，常見的棲息及過境鳥類就有42種，黑面琵鷺、卷羽鵜鶘及水鳥等均曾被民眾目擊，由於目前時序入春，正值繁殖季節，花蓮林區管理處邀民眾一起「賞鳥趣」，認識重要濕地的自然生態。

花蓮溪出海口因自然生態豐富，除是國家濕地，更是野鳥重要棲地，去年冬天就有4隻黑面琵鷺飛到溪口短暫休憩，展翼後超過3米寬的最大型水鳥「卷羽鵜鶘」，也曾到此停留，另還可發現留鳥、夏候鳥、冬候鳥、過境鳥及迷鳥等蹤跡。

花蓮林管處表示，春天是許多鳥類繁殖季節，鳥兒為吸引異性目光，紛紛開始換上新裝求偶，羽色從低調樸素的非繁殖羽，換成色彩鮮豔的繁殖羽，由於花蓮溪出海口可見鳥類多達42種，是觀察生態的絕佳地點，將邀民眾透過寓教於樂的學習課程，共同關注鳥類的棲息環境。

花蓮林管處指出，民眾若靜心觀察，即能在河床礫灘上找到小燕鷗孵蛋、育雛的地方，也能看見蒼鷺優雅地矗立在水面上，賞鳥體驗即日起開放報名，盼能鼓勵親子一起走向戶外，學習鳥類辨識方法，欣賞鳥兒變身後的俏麗模樣。

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