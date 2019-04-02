劉柏村黑鐵金鋼藝術品「錨－泊」今進駐基隆

2019-04-02 13:50

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆潮境公園飛天掃帚令人印象深刻，知名雕塑藝術家劉柏村為基隆打造的黑鐵金鋼藝術品「錨－泊」今天（2日）起落腳基隆文化中心，市長林右昌說，未來會移出文化中心，在市區一角展出，成為地景藝術和基隆魅力的一部分。

林右昌指出，「錨－泊」在去年基隆潮藝術「基隆港口藝術雙年展—問津」展出期間深受民眾喜愛，外貌斑駁脫落及腐鏽的金屬物象，加上船隻主體散發出藍光、海風及海水的聲音，襯托出基隆深具歷史感且獨有港口風貌。他指示文化局跟創作者劉柏村老師洽購作品，希望永遠留在基隆市。

林右昌以姐妹市日本香川縣高松市，每年瀨戶內海藝術季吸引大家不遠千里朝聖，活動結束留下部分藝術品，成為高松市觀光重要具魅力的成份；在國外城市一角或公園也常可看到大型藝術品，基隆市也朝著這個方向一步一步邁進。

未來隨著城際轉運站、國門廣場完成後，串聯海洋廣場、東岸商場，這樣的藝術作品將成為城市空間地景藝術的一部分。這件作品材質是鑄鐵的，不受風雨影響，未來也會考量移到海洋廣場或國門廣場展出。

文化局向基隆市公共藝術審議會申請經費，並取得台灣知名當代藝術雕塑家、現任國立臺灣藝術大學雕塑學系專任教授劉柏村老師同意，將這件充滿凝聚力的海洋藝術收為文化局典藏作品，在文化中心大廳內展示，讓民眾更近距離感受當代藝術魅力。

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