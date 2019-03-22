專訪片》勇敢追逐自己的想像 大環男孩楊世豪

2019-03-22 15:12

〔記者周采薇／台北報導〕3月初亞洲達人秀一段三分鐘的大環表演，獲得三位評審一致的高度讚美，表演者是來自台灣，26歲的大男孩楊世豪。楊世豪輕踏如水的步伐，一次次的與大環合拍轉動。用曲調悠長的「天鵝」，溫柔優雅中，離心力的速度感，力與美完美的結合，楊世豪贏得全場掌聲。

舞台下，楊世豪就像個平凡的男孩，在人潮往來的松菸廣場上，小朋友帶著好奇的眼神，看著這位大哥哥滾動著一個大圈圈，好像在與它追逐嬉戲。為了畫出安全範圍，楊世豪拿出一支蠟筆，並把蠟筆交給小朋友，和小朋友一起畫出一個大圓。表演開始前，楊世豪把手放在胸膛上，告訴觀眾放下手機，用眼睛欣賞，並且要「把心打開」。所有觀眾屏息等待，一支重達18公斤的鐵環，楊世豪用手臂支撐起全身的力量，就像呼吸一樣的自然。在離心力之中，達到力與美的平衡。小朋友也忘情的發出驚嘆「哇～它（大環）在追著他跑耶」！

楊世豪說亞洲達人秀的那段表演，完全是意外誕生的作品，他所選擇的曲目「天鵝」是他爸爸最喜歡的古典樂。當初在某一場街頭表演時，「天鵝」突然從手機輪播中響起，他頓時心想「完了！這首歌這麼慢，一定不會有人要看」但還是硬著頭皮演出，卻意外受歡迎，也成了他上達人秀的表演選曲。

楊世豪說他的靈感都來自於小朋友，曾經有個小女孩問他，這個大環幾歲？是男生還是女生？他說自己從來沒想過這個問題，但透過小女孩的眼睛，彷彿大環就像是他的夥伴一樣，在短短的十分鐘裡面，他們一起在遊樂園開心地玩耍。他期待著，或許有一天，會有一位小朋友跑出來，告訴他大環叫什麼名字。

楊世豪接觸大環五年了，兩隻手上佈滿厚厚的老繭，以及破了又再重新長出來的水泡。他笑著說這些水泡會一直跟著他，「它不可能會掉了，我的手永遠就這麼粗了 」。每一次的練習，都是跟身體的極限在挑戰，剛開始只要旋轉15分鐘以上，就會頭暈想吐，逼得自己要吃暈車藥。楊世豪就這樣連續吃了一個禮拜的藥來克服。

大鐵環重達18公斤以上，楊世豪前前後後買了六組大環，玩斷了三支。每一支都要價3、4萬，最貴的甚至5萬多元。這種大環，台灣沒有生產，每一支都是國外量身訂做，再運回台灣。壞了也沒有辦法修理，因為都是特別開模製作，沒有師父會願意修理。

每一位藝術家都會遇到夢想和現實生活的拉扯，談到收入，楊世豪輕鬆的說「我一個月2、3萬塊也過得很開心」他有時會得到許多幫助，更多是因為做自己喜歡的事而獲得支持。在楊世豪26歲的年紀，遊歷了20幾個國家，但他說只要吃得飽，穿得暖，就可以繼續做他喜歡做的事情。

「用心生活，感受生活」，楊世豪把這八個字，放在他的表演中，傳達給觀眾。他說在歐洲遊歷時，一開始人生地不熟。語言不通，加上離鄉背井，一起吃飯時他總是低頭滑自己的手機，有一天身旁一位法國人對他說「Come on,Let's talk about life」！楊世豪才忽然意識到「對啊，我在幹嘛？」他說生活這件事情，好像可以再更大一點。有時候需要留一些時間給自己，也留給這個空間。因此楊世豪一直想傳達「不要再用小小的螢幕框來看世界」，用眼睛、用心細細的品味，把當下的感動，放在心裡。

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