人體大環展現力與美... 台灣的他驚艷亞洲達人秀！

台灣藝術家楊世豪日前登上「亞洲達人秀」（Asia's Got Talent）表演人體大環，精湛展現力與美，與大圈完美融合，獲得3位評審一致讚賞，讓現場觀眾起立鼓掌。（圖擷取自楊世豪IG）

2019-03-07 07:15

〔即時新聞／綜合報導〕台灣藝術家楊世豪日前登上「亞洲達人秀」（Asia's Got Talent）表演人體大環，精湛展現力與美，與大圈完美融合，獲得3位評審一致讚賞，還讓現場觀眾起立鼓掌。

26歲的楊世豪在2月底播出的「亞洲達人秀」中，他在節目表演人體大環，別於過去人體大環多著重於特技，楊世豪展現力與美，在古典樂的搭配下，演出極為優雅。

楊世豪的表演受到「亞洲達人秀」3位評審一致讚賞。評審之一的南韓偶像團體2PM前隊長朴載範說，就像看著楊世豪和這個大圈約會一樣，他看過很多同樣的表演，但沒有像楊世豪表演得一樣優雅美麗。另一評審、印尼知名歌手安谷對著楊世豪說，「我想要感謝你，因為這是如此美麗的時刻。」評審之一、知名詞曲創作家佛斯特（David Foster）認為，「在表演的當下，我們3位評審和觀眾，被轉換到了某個地方，當我看著你時，這確實發生。」

楊世豪在臉書上表示，看完「亞洲達人秀」播出影片後，覺得電視與現場還是有差別，希望全亞洲觀眾有機會可以看到他現場的演出，也希望他的演出大家會喜歡。

楊世豪原本高中念美工科，大學才開始接觸到了表演藝術，因為練街舞讓他有機會進入國立台灣戲曲學院。楊世豪說，透過這個機會翻轉了我的人生，他從害怕上台表演轉變到愛上舞台表演，「大學這4年的累積已經讓我成長並成為一位專業的馬戲表演者。」

目前楊世豪為加拿大幻光馬戲團（Cirque Eloize）的儲備演員，2017年獲得亞洲空中舞蹈大賽開放組亞軍（大環），2016年獲得台灣國際雙十流域街頭藝人大賽社會組冠軍（鐵環），2015年瑞士國際馬戲藝術節賽事YOUNG STAGE排名世界第6獲得德國演出合約獎。

相關影片：

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/