4至6月「環境季」起跑！綠色消費、環保旅行皆優惠

2019-04-02 12:37

〔記者楊綿傑／台北報導〕環保觀念宣導實踐刻不容緩，環保署今天也宣布進入「環境季元年」，將每年4月至6月訂為環境季，環保署各局處也精銳盡出，舉辦包括淨灘、綠化、空氣品質、環境教育等共計15項活動，除讓民眾能有更多機會參與環保行動，也讓世界知道台灣在環境保護上絕對不缺席。

聯合國訂每年4月22日為地球日，每年6月5日為世界環境日，每年都有不同主題與行動，今年地球日主題為「與野共生」，環保署則扣緊主題，進一步推出「與野共生、永續環境」的環境季主軸，以保育台灣瀕臨絕種生物設計環境季LOGO。

環保署主任秘書葉俊宏解釋，過去環保活動都是單一進行較多，而且時間也分散在不同時間，總體考量後覺得可以將「地球日」和「世界環境日」結合，透過各年度不同主題，以倡導各種環境保護策略，並喚起民眾環保意識。

環保署長張子敬表示，首次推出「環境季元年」，是希望用節慶、季節的概念延續環保熱度。環境季期間活動相當多元，包括攝影、短片徵選、綠色消費增加綠點、環境教育場址巡禮、探索空氣品質、加碼回收廢乾電池、河川淨溪淨灘各類型活動。民眾可於安排旅行活動時，結合手機拍照換取環保綠點，日常生活即可實現環保行動有價化。

以綠色消費來說，4月至6月期間到環保集點特約通路，包括小7、東森購物網、台糖量販、大潤發、愛買等，購買主打商品，除了原有綠點，還可額外獲得2000綠點。此外，環保旅行也有優惠，只要到環保集點綠色服務場所，包括公營生態場所、環保旅館、環教設施、惜食餐廳等處消費，不只可用電子優惠券折抵，還可額外獲得3000綠點，詳情可至環保署網站查詢。

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