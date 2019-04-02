衛武營因應兒童節 推出親子系列節目

2019-04-02 11:24

〔記者陳文嬋／高雄報導〕兒童節將屆，衛武營國家藝術文化中心推出一系列親子節目，由小乳牛劇團《披頭四－寶寶音樂會》打頭陣，路易霧靄劇團帶來台灣首演《小紅帽》，親子共享童話改編劇作，學習勇敢是成長之路，同場次購票3張以上即享8折優惠。

衛武營將於兒童節起一連4天，每天推出3個場次，由國際知名小乳牛劇團帶來《披頭四－寶寶音樂會》，演奏多種新奇有趣的敲擊樂器、小提琴，配合舞者的靈巧舞步，重新詮釋英國知名搖滾樂團披頭四的經典歌曲，打造專為幼兒設計的音樂會，讓親子人生首演同樂。

此外，由法國當代傑出導演兼作家喬埃．波默拉所創立的路易霧靄劇團，將於20日帶來台灣首演《小紅帽》，這是他改編童話三部曲中的第一部作品《小紅帽》，透過欣賞戲劇演出，學習勇敢面對人生。

智利歐卡西翁劇團推出《安娜的冒險旅程》表演，主角安娜開啟一段探索大自然奧秘、乘坐大鳥飛過沙漠、在泡泡中潛水，及叢林冒險的奇幻旅程，如魔法般賦予布料、水桶、漏斗和繩索等生活用品生命，結合吉他、單簧管和打擊樂器等，不同音樂元素說故事，曾獲智利聖地牙哥兒童劇場節首獎等。

舞蹈雙人組王˙拉米瑞斯由韓裔及法國舞蹈家創立，推出《我們是萌奇奇》即日起啟售，以擅長編舞手法，描繪一個自由無限的國度，在每個舞動間恣意想像，描摹一群成長於城市，和行動裝置為伍的跨文化世代族群，雖使用不同國度語言，藝術扮演溝通橋樑交流。

衛武營本月更推出《衛武營親子日》，由両両製造聚團帶來一系列親子活動，讓家長帶著2至8歲兒童，拋開手機束縛的50分鐘，透過劇場與肢體元素，從觸覺、視覺、聽覺與嗅覺感官出發，共度充滿想像力的歡樂時光。

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