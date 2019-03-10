銀髮族突然群起海草舞 原來「萬歲團」也玩快閃

2019-03-10 19:50

〔記者洪臣宏／高雄報導〕年輕人愛玩街頭快閃，弘道老人福利基金會大寮志工站今天舉辦20週年慶，在衛武營發起一場「萬歲團」快閃，參加的成員除了來自各地300位長輩及弘道志工參加，年紀最大93歲阿嬤陳李世英，也跟著大家跳起海草舞快閃，直呼：「太有趣了！」

衛武營區昨天上午出現許多長輩聚集，還有人坐著輪椅前來，突然現場傳出樂音，阿公、阿嬤們跳起海草舞，不到5分鐘時間結束，大家一哄而散，有人驚呼原來是「萬歲團快閃」。

大寮志工站站長陳美妃表示，原本就安排長輩走春活動，之前在一場南區站長聯誼會中提出構想，沒想到獲得響應，除了高屏地區以外，還有遠從南投、台中、彰化共襄盛舉的長輩與志工。

南投埔里站服務長輩陳李世英最高齡，她說可以有機會走出戶外，還跟著年輕人玩起快閃，實在太有趣了，鼓勵其他銀髮族多多參與相關活動。活動也安排慶生餐會，讓長輩們聚餐聯誼。

陳美妃是護理師，也是糖尿病衛教講師，長期投入投入志工服務，在一次到英國研習進修契機下，接觸到英國最大銀髮服務組織 Age UK 的整合服務模式，了解 PIC（Personal Independence Coordinator）如何運作，結合在高醫所學，引進PIC服務計畫。

陳美妃說，先與服務長輩透過「引導式對話」，了解如何以非醫療導向的「提升幸福感」作為主要照護目標，透過服務型態轉變，希望讓長輩延緩退化，有能力漸漸不依賴服務，甚至有些受助者重新站起來，成了助人志工。

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