衛武營打造樹冠大廳「閱讀窩」邀大家輕鬆窩書海

2019-02-20 10:52

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心與台灣福興文教基金會合作，啟用樹冠大廳的「閱讀窩」，3月起將定期舉辦「繪本說故事」等，讓民眾輕鬆窩書海。

衛武營以「眾人的藝術中心」為初衷，打造優質藝文環境，推出學習與推廣活動，去年以樹洞結合藝術元素，規劃百人瑜珈、耳機電影院、樹下盪鞦韆等，更邀請年輕人與銀髮族，藝術對話世代交流，均獲得各界好評。

衛武營與台灣福興文教基金會合作，於3樓樹冠大廳打造「閱讀窩」，5年將捐贈藏書可達800本，啟用開放民眾自由閱讀，將自3月起定期舉辦「繪本說故事」與「閱讀窩聊聊」活動。

藝術總監簡文彬表示，紐約時報上個月報導衛武營是高雄的文化客廳，民眾來到衛武營觀看節目演出、欣賞建築散散步外，更規劃一系列學習與推廣活動，歡迎民眾來衛武營參加各種互動式體驗與課程。

台灣福興文教基金會執行長林宜錚表示，人人都需要閱讀，不只為考試、為工作，親子共讀是幸福，獨自閱讀是靜心療癒，期待閱讀窩加入，讓衛武營不只是眾人的藝術文化中心，也可以窩著享受心靈滋養的好所在。

衛武營與蒲公英故事閱讀推廣協會合作，將於3月27日邀請台灣首位以扮裝皇后之姿為學童說故事的夢蘭嬌帶來「繪本說故事」；「閱讀窩聊聊」將邀請三餘書店創辦人之一謝一麟、知名網路插畫家厭世姬等人，與民眾聊聊人生、談談迷戀這件事。

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