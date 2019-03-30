衛武營《杜蘭朵》更換男主角 男高音佐藍．托多羅維奇接演

2019-03-30 22:08

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心節目普契尼歌劇《杜蘭朵》，原定於4月4日及4月6日飾演男主角卡拉富的演員魯迪．朴（Rudy PARK），因身體不適不克登台演出，經緊急聯繫，將改由男高音佐藍．托多羅維奇（Zoran Todorovich）接替演出。托多羅維奇於本製作2015年德國首演中擔任男主角，精采可期。

衛武營表示，佐藍．托多羅維奇出生於塞爾維亞貝爾格勒，以抒情及戲劇男高音角色贏得國際關注，曾於世界各大劇院登台，包括柏林國立歌劇院、荷蘭國家歌劇院、維也納國家歌劇院、舊金山歌劇院、洛杉磯歌劇院、倫敦皇家歌劇院等，並曾於布雷根茨音樂節、東京國立劇場演出。

衛武營指出，他演出的角色廣泛，大多擔綱戲劇男高音重要角色，2009年他飾演的第一個華格納角色為《羅恩格林》同名角色，於義大利馬西莫劇院演出，其他作品包含佛萊明歌劇院《帕西法爾》、德國萊茵歌劇院《卡門》、巴士底歌劇院《亞瑟王》，並於2016-2017樂季首演萊茵歌劇院新製作《奧泰羅》。

衛武營說，已購買4月4日、4月6日普契尼歌劇《杜蘭朵》票券觀眾，如欲退票，即日起至開演前一日，可全額退票，有三種退票方式，一是現場退票，請持完整票券至兩廳院售票系統北、中、南、高雄服務處或衛武營三樓服務中心辦理退票。

衛武營指出，二是郵寄退票，請將完整票券及存摺封面影本郵寄至兩廳院售票系統北、中、南、高雄服務處（地址詳列如下），並於信封上註明：「普契尼歌劇《杜蘭朵》退票」。

至於尚未取票觀眾，請至「兩廳院售票網站」下載取消訂購單，以傳真方式進行退票；公告日3月29日後購票的觀眾，如需辦理退、換票，請依兩廳院售票系統規則辦理。

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