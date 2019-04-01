中市補習班「ANL艾而歐語」無預警停業 議員陳清龍也受害

2019-04-01 14:20

〔記者歐素美／台中報導〕台中市知名外語補習班「ANL艾而歐語」上週五驚傳無預警停業！市議員陳清龍的女兒也在該補習班補習德語，花了8萬餘元買了90堂課，只上了27 堂，損失約5萬多元。

市議員陳清龍表示，國內補習歐洲國家語言的補習班較少，兒子之前也在「ANL艾而歐語」補習了約2年的德語，因唸得不錯，也沒有任何問題，女兒今年參加學測結束後，因有較多時間，加上原本打算唸淡大德語系，就循哥哥的腳步，也報名「ANL艾而歐語」，以一對一方式補習德語。

不料，女兒在公益分校報名，被通知到一中分校補習，上週五補習老師先到補習班，發現鐵門上鎖，才知補習班無預警停業，目前已以太太的名義加入受害家長成立的自救會，希望透過大家一起努力，找回應有權益。

不過，陳清龍笑說，看過太多這種惡性倒閉或停業的例子，要討回公道不容易，不過，業者既然收了家長的錢，至少應該付給老師薪水。還笑說，也許這件事是告訴女兒「不要再唸德文系」了。

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