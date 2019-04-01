明星高中社團傳有狼師 北市教育局：性平調查3日出爐

2019-04-01 12:35

〔記者沈佩瑤／台北報導〕本報今獨家報導，北市某明星高中社團老師疑性侵學生，性平調查3日會有結果，若屬實，將通報至全國不適任教育人員資訊網，而該名教師已於去年6月離職。

台北市教育局主秘陳素慧今上午在教育局外受訪證實，該明星高中社團老師疑似在去年性侵學生，校方在去年3月、12月以及今年1月各接獲檢舉，並在24小時內通報教育局，不過，前2案因涉案教師與學生皆不認為有性平案，所以不成立。

陳素慧表示，學校今年1月接獲第3次檢舉，成立性別平等委員會進行調查，3日會有結果，若屬實，將通報至全國不適任教育人員資訊網，她說，不適任教育人員的定義已擴大為進出校園的人員，如職員、公務員、學校的廚工等。

陳素慧強調，該名教師為社團兼任指導老師，學校接獲檢舉後，雖不成案，但認為有疑義，去年6月9日起已不再續聘。

至於是否在其他學校任教，陳素慧表示，目前沒有看到該師在台北市高中職任教。她說，老師與學生屬於比較不對等的權力關係，若在學校發生類似事件，呼籲學生要勇於站出來，學校的老師有義務通報，否則將被處以罰鍰。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/