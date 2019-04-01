04/01 各報重點新聞一覽

2019-04-01 06:17

自由時報

中國2架殲11 越中線挑釁 我軍急攔截 對峙10分鐘

中國以軍事威逼台灣，繼前天派出七架軍機穿越宮古海峽，到西太平洋區域進行海空聯合演訓後，昨天更派出兩架殲十一型戰鬥機越過海峽中線，對台採取直接挑釁行動，我方除由在空偵巡的ＩＤＦ戰機應對監控，軍方並緊急增派多架Ｆ十六戰機升空攔截，並全程掌控中國軍機動向，直到共機返回海峽中線以西及其基地為止。

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北市頂尖高中 爆社團老師性侵學生

台北市頂尖明星高中驚傳社團男老師性侵學生疑案，通報兩人受害。北市教育局和教育部校安中心昨均證實接獲通報，該高中性平調查小組已完成初步調查，週三將召開性平調查委員會。據悉，受害學生身心嚴重受創，狼師則被火速不續聘，但仍在其他高中兼課指導社團，恐染指其他年輕學子。

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「最貴回收場」整合 變身破億豪宅

台北市信義計畫區是締造國內房市最多「最貴紀錄」的黃金區域，現又出現一塊基地逾千坪的「最貴回收場」，去年底由房產開發商砸近十六億元，買進博愛國小對面近四百坪土地，費時逾二十年，完成整合最後一哩路；依目前鄰近豪宅案每坪成交單價約兩百萬元推算，「最貴回收場」有望變身為總價破億元的新豪宅。

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蘋果日報

挑釁 共機闖越中線15分鐘 中國再升級武嚇 我飛彈緊急戰備

中共武嚇再升級！就在國、民兩黨正為明年總統大選全力整備，要推出最強候選人之際，2架中共殲-11戰機昨上午11時竟闖越台海中線，在中線以東空域飛行近15分鐘，嚴重挑釁我主權。這也是2011年以後、7年來首度有共機在台海中線以東航行。我F-16、幻象、經國號等精銳戰機盡出，在空監控，澎湖的天弓飛彈連也進入5分鐘緊急戰備，本島愛國者飛彈連也升高戰備，直到中共戰機飛回中線以西為止。

韓國瑜猶豫2020 考量郭董 「若賴清德出線 將是郭參選最大推力」

高雄市長韓國瑜日前被問是否參選2020總統時，意有所指說「老鼠偷拖鞋，大的在後頭」，外界解讀「大的」就是與藍營友好的鴻海董事長郭台銘。剛開臉書粉專的郭台銘昨放上和美國總統川普合照，並耐人尋味地標註「選舉不能成為唯一的寄託要和世界拼搏不容易大家一起做實事」。

聯合報

共機越中線與我軍對峙 海峽上空驚魂10分鐘

台灣海峽上空昨天一度出現緊張局面。兩架中共空軍「殲十一」（俄國Su-27的大陸版）戰鬥機上午十一時許在台灣海峽西南部空域，飛越海峽中線。我國軍下令在空中偵巡戰機前往攔截，並增派戰機緊急起飛支援，同時以無線電喊話驅離，雙方對峙十分鐘後，共機飛返中線以西。

台大研究全球首例 指尖陀螺可分離血清

許多人都玩過「指尖陀螺」，手指輕輕一撥，便快速旋轉，好玩又紓壓，但它可不只是玩具，台大研究團隊發現，指尖陀螺快速旋轉時所產生的離心力，可在短時間內將全血分離出血清，供後續疾病診斷檢測。這項研究為全球首例，日前登上著名國際期刊，一旦量產，缺乏電力或醫療資源受限時，就能用來救人，協助疾病確診。

中國時報

藍基層嗆 非韓不投

韓國瑜前天高唱「我堅持不考慮2020」，半夜還加碼PO文要用4年讓大家看見他履行諾言的決心，遭外界解讀他不選了，一舉炸開藍營壓力鍋，基層焦慮直接衝擊各地國民黨民代，甚至有地方媽媽氣炸開嗆，韓要是不選，她們不想投票了！據了解，韓認為腦子需要calm down（平靜）一下，決定今天統一受訪。

烏國總統大選 3搶1恐難過半

烏克蘭總統大選在台北時間今天凌晨4點結束投票，儘管有39位候選人參與，但這場戰役已縮小為現任總統波洛申科、前總理季莫申科、以及民調最高的政治素人─喜劇演員澤倫斯基等3人的對抗。由於幾乎不可能有人得票過半，預測澤倫斯基將與另一位敵手，在21日進行一對一最終決戰。

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