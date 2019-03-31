今晚起北中部濕冷至週一 清明連假「前期較涼、週末溫暖」

2019-03-31 16:36

〔即時新聞／綜合報導〕今（31）日白天各地大致為多雲的天氣型態，氣象專家李知航指出，今晨東北季風正逐漸增強，預估今明兩天北部低溫將下滑到15-16度左右，此外中國南方的雲雨帶東移，北、中部與宜蘭、花蓮將濕冷至週一。至於清明連假天氣變化仍大，但大致上是「前期較涼、週末溫暖」的趨勢。

李知航表示，今早北部天氣變涼，東北季風正逐漸增強，清晨北部地區的氣溫只有18-20度，預估今明兩天北部低溫將下滑到15-16度左右，中、南部白天的高溫也會明顯下滑。此外目前中國南方的雲雨帶正在發展、東移，今晚起北部、中部、宜蘭花蓮將陸續轉雨，並持續到週一晚間。

李知航指出，春季時「華南雲雨帶」從發展到接近台灣，可能只有1到2天的時間，而且不容易準確的掌握，我們常說「春季天氣變大」，很多時候跟它有關係。

到週二、三東北季風減弱氣溫回升，但東半部、基隆北海岸持續有雨，且宜蘭、花蓮沿海要留意較大雨勢，西半部天氣則大致穩定。至於大家關心的清明連假天氣，目前預報變化還很大，但大致上是「前期較涼、週末溫暖」的趨勢。

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