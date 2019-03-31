面目全非！漁光島藝術節開幕第1天 遭人為破壞百出

2019-03-31 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕台南「漁光島藝術節」昨日盛大開幕，現場多件裝置藝術作品供民眾欣賞、拍照，但開幕不到1天的時間，有網友就在臉書上爆料，作品已經被人為破壞嚴重，更拍下多張照片難過的說：「只能用一句話形容：『面目全非』。」

網友在臉書及爆料公社中發文表示，昨日前往剛開幕的漁光島藝術節，相當享受有美景及愉悅心情的午後，但卻在一件名為「虹樹林」的裝置藝術前傻住，現場多名民眾正劇烈搖晃著「虹樹林」，使得該作品上頭的球體及彈簧紛紛掉落，不敢置信這就是我們的公民水準。

網友看不下去，一個個勸阻民眾卻都無動於衷，這些破壞藝術品的民眾年齡層相當廣，不僅有忙著打卡不顧小孩破壞藝術品的家長、興奮的用力搖晃藝術品的大媽、看似學生情侶的民眾將掉落的球體及彈簧插在沙灘上，更不乏網美拿著球體拍美照。

網友表示，雖現場也有策展人員在場全阻民眾，但呼籲民眾自動自發的判斷對錯，一起維護藝術品。

網友看到該文章紛紛回覆「不懂搖這個是要幹嘛，是會掉黃金下來嗎，還成年人在搖...實在讓人傻眼」、「公民教育都白上了」、「可以有點修養嗎？請珍惜這片土地好嗎？」、「我若在現場，直接開罵」，另有民眾嘆：「天阿！都還來不及去欣賞就毀了！」

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