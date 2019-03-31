今北部有雨低溫16度 明起各地水氣減少

2019-03-31 06:59

〔即時新聞／綜合報導〕今日白天各地大致為多雲的天氣型態，北部及東半部有短暫陣雨，下半天至晚間華南雲雨區東移，各地降雨機率提高，除北部跟東北部以外，其他地區亦有機會出現局部短暫陣雨。氣溫方面，北部及東北部因東北季風影響氣溫整天較涼，低溫只有16度左右，高溫約19至23度；背風面的中南部仍較溫暖，高溫約28至30度；花東地區約22至25度，中南部及花東低溫約19、20度。

今日空氣品質部分，受東北季風影響及華南雲雨區東移，北部及東北部地區有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨，其東北季風持續挾帶境外污染物南下影響臺灣，並隨時間由北往南傳輸，影響程度受降雨強度及持續時間而有所變化；晚起境外污染物濃度逐漸降低，各地空氣品質稍好轉。宜蘭及花東空品區及金門、澎湖地區為「普通」等級，金門短時間可能達橘色提醒等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖地區為「橘色提醒」等級。

週一（4月1日）東北季風持續影響，北部及東北部整天有涼意，高溫僅17至18度，低溫15、16度，其他早晚也有涼意；這段期間水氣稍減少，降雨範圍縮減，剩下東半部、北部地區及中南部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區為為多雲的天氣。

週二（2日）、週三（3日）東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升；北部、東半部地區有短暫陣雨，中南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區仍為多雲。週四（4日）、週五（5日）水氣略增，北部及東半部地區有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

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