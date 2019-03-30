男人味？9成日本妹討厭男生有體毛 尤其是「這部位」！

2019-03-30 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕不少男人都會將體毛視作男人味的象徵，但如果想要討女生歡心，好像就不是這麼一回事了！日前日本知名藥廠Purasesu製藥（プラセス）就找來年齡介於15至29歲的女性做調查，發現竟然有近9成的女性不喜歡男生身上有體毛，尤其是胸部！

旗下業務包含化妝品開發、企劃以及販售的Purasesu製藥為了解市場，特地找來65名15歲到29歲的女性，問卷調查她們對於異性身上有體毛的看法，結果發現，原來日本女生普遍不喜歡充滿體毛的男生！

這項調查顯示，有高達89.2％的女生介意男生身上有體毛，其中有87.7％希望另一半能夠除毛，Purasesu製藥更歸結出排名，女性最討厭男生身上哪裡的體毛，排名由高至低分別是：胸毛、肚毛、腳毛、手毛、手指毛和背毛。受訪者中，介意異性身上有體毛的女性就說，「就算對方長很帥，但只要看到濃密的體毛就完全接受不了！」、「夏天穿泳裝看到男生露出旺盛的胸毛或肚毛，就會莫名尷尬…」。

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