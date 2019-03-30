國內首見「海牛」遊行 獻給芳苑國小105年校慶

2019-03-30 17:59

〔記者陳冠備／彰化報導〕為傳承芳苑海牛採蚵文化，彰化縣芳苑國小今日舉辦105週年校慶暨海牛文化節慶祝活動，邀請了9頭服役中的海牛當嘉賓，進行史上第一次「海牛遊行」，引起來賓驚呼：「第一次看見這麼多牛排成一列在遊行」，芳苑國小學童們也獻上花圈給牛主人跟海牛，表達感恩。芳苑國小校長吳偉誠表示，芳苑海牛文化全台唯一，很榮幸邀請國寶們一起來歡祝校慶。

「芳苑潮間帶牛車採蚵」文化歷史超過80年，源自早期彰化西南沿海農民，為深入泥質的潮間帶蚵田，利用黃牛馱蚵所發展而出的交通工具，但隨著時代更迭，黃牛被動力鐵牛車取代，這項文化逐漸失傳，2016年已列為彰化縣無形文化資產，目前仍在潮間帶服役的海牛僅剩10隻，數量岌岌可危。

芳苑國小與海牛達人魏清水為保存海牛文化，從去年開始以繪本形式記錄海牛與飼主的故事，並與生態作家潘樵著手拍攝影像記錄片等，今年適逢芳苑國小105週年校慶，校方決定把這些海牛請上岸，與牛車伯、牛車嫂風風光光排成一列，接受眾人喝采，並由芳苑國小學生拉著牽繩一起遊行，象徵傳承。

吳偉誠說，芳苑是海牛的故鄉，全盛時期海牛曾經達到300頭，隨著養蚵人家減少與蚵農年紀增長，騎著海牛採蚵的技藝已經快要失傳，而校內不少學童就是海牛人家後代，透過海牛文化節，才得以順利聚集這些「國寶」，讓更多人認識這項獨特文化。

魏清水指出，海牛文化就像農業社會的縮影，過去大家對海牛犁蚵田文化認同不夠，推廣難以聚焦，現在成為無形文化資產，這些農民的堅持得以獲得褒揚，這次海牛大遊行是芳苑史上第一次聚集這麼多海牛，是相當難得的機會，希望透過這次遊行，讓政府重視地方積極復興及傳承文化的力量。

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