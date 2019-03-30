南投玄天上帝民俗文化活動 徒步敬神兼運動健身

2019-03-30 15:48

〔記者謝介裕／南投報導〕2019南投玄天上帝民俗文化藝術節系列活動暨湖北武當山謁祖3年圓科「徒步巡香」活動，今日熱鬧登場，全長約15公里，在玄天上帝神像騎著白馬引領下，信眾「一步一腳印」方式徒步前進，除展現對神明虔誠敬意以外，也達到運動健身的效果。

迎接玄天上帝（俗稱帝爺公）聖誕到來，該活動在今日上午7時30分許，在縣長林明溱、立委許淑華、縣議員洪明科、簡賜勝、曾振炎、南投縣農會總幹事曾明瑞等人，焚香祈禱、點燃起馬砲後，隨即從南投市受鎮宮出發展開「徒步巡香」活動，歷時約4時30分，於中午抵達全國供奉玄天上帝總壇的名間鄉松柏嶺受天宮。

林明溱指出，此次巡香活動，特別結合「運動i台灣計畫」，以步行方式前進，鼓勵民眾多多運動，同時縣府未來也會結合各級民意代表的力量，努力打拚、建設南投、推展觀光及行銷農產，讓人進來、貨出去，縣民賺大錢且安和樂利！

受天宮創建於清順治14年（西元1657年），迄今已有362年歷史，所分出的宮、廟「分靈」已逾5000座，也奠定全國供奉玄天上帝總壇的崇高地位，承辦該次活動的受鎮宮也在其中，明（31）日將在南投市區進行遶境祈福活動，也歡迎大家共襄盛舉。

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