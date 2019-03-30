水庫的嬌客 南水局復育山麻雀有成

2019-03-30 15:20

〔記者萬于甄／台南報導〕曾文水庫集水區包含大面積的保安林地及水域，可提供良好生態環境，尤其，南水局在2013年防淤隧道工程施工時，發現罕見的第一級保育類山麻雀後，目前沿著台三線、曾庫公路電信桿設置約100處的人工巢穴，入住率幾乎滿房，復育成效顯著。

南水局副局長鄒漢貴表示，2013年為維持曾文水庫營運進行各工程整治時，在嘉義大埔鄉情人公園旁發現嬌貴的第一級保育類山麻雀，山麻雀在全台數量不到1000隻，且該處族群數量占台灣山麻雀族群約5到10％，可說是水庫的嬌客。

鄒漢貴說，為營造良好的環境保育山麻雀，曾文水庫防淤隧道工程施工期間邀來公部門、學者專家和保育團體等，成立山麻雀保育平台，2013年製作4、50個竹製人工巢，雖成功吸引山麻雀築巢，但因山區濕氣重，竹筒容易腐壞，無法長時間使用。

隔年南水局改用塑膠材料製作100個人工巢穴，設置在台三線、曾庫公路沿途的電信桿周邊，且塑膠巢穴不易壞，可永續利用，讓山麻雀能安心入住，目前透過不同人工巢穴試驗及監測成果，山麻雀復育漸顯成效。

南水局表示，今年仍持續辦理生態檢核工作，致力營造優質的生態環境，讓更多自然生態能夠在水庫永續生活。曾文－烏山頭水庫兩庫目前有效蓄水量達1億9035萬噸，有效容量比超過32％，水情穩定。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/