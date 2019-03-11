曾文、烏山頭水庫降雨不算多 但可增民生供水近2個月

2019-03-11 22:58

〔記者吳俊鋒／台南報導〕連日下雨，台南的曾文、烏山頭水庫累積降雨86.2毫米，雖然入流量僅830萬立方米，但農業灌溉因雨暫停，可節水約2700萬立方米，水利署南區水資源局估計，這波鋒面有逾3500萬立方米的效益，增加近2個月的民生供水。

南水局副局長鄒漢貴表示，受鋒面影響，本月7日開始的降雨，雨勢不大但持續，到今天傍晚暫歇，曾文、烏山頭系統合計的進水挹注雖然不算多，但節水助益卻頗大。

鄒漢貴說，除了山區之外，連平原也降雨，春季雜作的供灌將全部停止，可節水1500萬立方米，一期稻作拜天雨之賜，8日起暫時間斷供灌，4天節水約1200萬立方米，減少出水有助於蓄水率的維持。

鄒漢貴提到，目前曾文系統的民生供水單日出水量近60萬立方米，降雨進水加停灌節水的3500萬立方米，可增加約59天的民生用水。

至於供應民生用水為主的南化水庫，累積降雨更少，只有27.4毫米，包含甲仙攔河堰的越域引水，估計可進帳320萬立方米，約增加了8天的供水量。

截至今晚，曾文水庫的水位標高207.38公尺，蓄水率30.88％，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量合計約2億1900萬立方米，鄒漢貴呼籲，下一波鋒面報到前，民眾還是節約用水為要。

南化水庫水位標高169.48公尺，有效蓄水量約4500萬立方米，蓄水率48.24％。

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