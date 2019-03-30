大里光正段共好社宅191戶完成抽籤 5月便可入住

2019-03-30 12:41

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市第2座社會住宅大里光正段共好社宅舉行抽籤抽出191戶，中籤率約11%中籤民眾4月底看屋選屋，5月初起便可分批簽約、點交後入住。

大里光正段社宅完工後，於一個月前受理民眾申請，共有1788戶申請，經審查後1669戶符合資格，除5戶計畫回饋戶外，其餘1664人昨天進行公開電腦隨機抽籤，抽出191戶，中籤率約11%。

電腦抽籤完畢，便將結果送傳到申請人手機，住宅工程處還在現場用紙本公告，很多申請人則圍著公告欄，有人被抽到，喜形於色，有人未抽到，則頻頻問住宅發展工程處下一個社會住宅何時可完工。

住宅發展工程處表示，抽籤結果除現場及網站公告外，也將以公文通知申請人，後續預計通知中籤民眾4月底看屋選屋，5月初起分批簽約、點交後入住。

大里光正段社會住宅開放196戶承租，其中一房型118戶、二房型68戶、三房型10戶，每戶配備冷氣、廚具設備、衛浴設備、床箱、衣櫃、窗簾等傢俱家電。

196戶住宅單元中，有5戶為社區服務、共享空間運管、社區總體營造等計畫所評選出的計畫回饋戶。

抽中的民眾租期3年，可再延1年，若中途不租，便由後補的民眾遞補，而租金第一年為市價打5折，第二年6折，第三年7折，弱勢戶可以再便宜一點。

住宅發展工程處表示，大里光正段社宅基地鄰近大里及仁化工業區、朝陽及修平科技大學，住屋需求量龐大，市府透過「共好計畫」，導入社福、醫療、青年育成與社區營造等資源，社宅1樓空間規劃有「健康關懷服務站」及「共好商店」等服務，要讓在地鄉親、勞工朋友及學生擁有安全、優質的居住環境。

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