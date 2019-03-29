左批降載不公右批隱匿資訊 盧秀燕慘遭台電雙打臉

2019-03-29 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長盧秀燕昨（28）日針對發電廠降載問題批評台電不公，並要求台電各電廠每個月的降載報表都要攤在陽光下。不過，台電表示，台中火力發電廠降載量是全台第一，更指盧要求的各電廠降載報表，不但早已在網上公開，且是即時資訊。

綜合媒體報導，盧秀燕昨在行政院會上批評台電降載大小眼，「北部長官多，降載比較多，中南部就管你的」，盧秀燕「建議」，為了解決空汙問題，「台電各電廠每月降載報表應該攤開在陽光下」。不過，盧秀燕上述發言都遭到台電打臉。

台電表示，台電公司同仁與台中市民呼吸相同空氣，絕對以同理心回應廣大台中市民及台中市長盧秀燕的期待。對於降載不公的問題，事實上，納入歲檢修降載後，台中火力發電廠減發度數超過14億度，協和約2億度，也就是中火降載量不但位居全台所有火力電廠之冠，而且所佔比重還過半。

至於公佈降載報表問題，台電表示，目前台電官網都可以查到各火力發電廠的即時降載資訊，歷史資訊也可以查，都是公開資訊，供社會大眾查詢。《空品台灣》今日指出，該資訊2年前就公開了。

台電官網即時降載資訊查詢

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