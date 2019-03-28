盧秀燕宣稱企業投資200多億 綠營怒批「收割燕」攬功

2019-03-28 13:19

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕宣稱上任來有200多億元的企業投資案，市議會民進黨團今（28日）批評，目前完成的投資案都在前市長林佳龍任內定案，盧秀燕是「收割燕」攬功；盧市府回應，商界對盧秀燕市長及台中經濟有信心，會務實協助企業拚經濟。

民進黨團總召李天生及議員邱素貞、賴佳微、林德宇在記者會表示，盧上任先後舉行「勤美之森」大樓等多項重大工程開工及簽約典禮，同時還宣布巨大機械投資50億、車王電子投資25億，金額超過200億元，自稱企業對她有信心。

李天生指出，勤美、巨大、車王電子招商成功，都是前市長林佳龍市府團隊成功「築巢引鳳」的結果，是「過去進行式」，盧上任後沒有新企業投資，執政沒半步，只會「割稻尾」，攬奪林佳龍的功勞；邱素貞也批評，盧秀燕沒有準備好執政，不積極。

林德宇表示，各項大型投資案都需要長期規畫，盧在既有基礎上繼續前進，不該任意批評指責前朝，希望盧回到現實；賴佳微還質疑，盧常神隱讓台中沒有能見度，應拿出新東西，不要只會攬功。

市府新聞局長吳皇昇表示，盧市長上任後，多家企業陸續投資台中200億元是事實，顯見商界對盧市長及台中未來經濟有信心，才堅定加碼投資，藍綠口舌之爭沒有意義，這些投資對台中來說特別感到振奮，這對市民來說才是最重要的事。

經發局表示，廠商投資後續所需的環境影響評估、建築執照、使用執照等行政措施，市府也設有招商單一窗口，以企業需求為導向，將提供專案協助，促使廠商加速投資腳步，造福台中。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/