竹山第一公墓公園化 公所推遷葬優惠

2019-03-29 23:10

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣多個公所近來整頓優化轄管公園，也有不少公墓變公園綠地的案例，像是草屯鎮兒童公園、鹿谷鄉石馬公園等，竹山鎮公所也規畫將竹山第一公墓朝向公園綠地方向發展，盼在竹山都市計畫生活圈周邊，規劃成公園綠地，讓市區生活機能更加完善。

公所說，第一公墓面積約22公頃，幅員遼闊，目前約有1萬個墓位並已於2012年7月起禁葬，為節省土地資源，將公墓轉型成公園，才推出遷葬進堂方案，盼透過優惠方式鼓勵民眾起掘遷葬，加速落實公園計畫。

目前規劃遷葬優惠從下月1日起至2022年6月底止，期限長達3年多，由於第一公墓有不少墓位超過3、40年，民眾可多利用這次進堂優惠進行遷葬。

公所也說，4月起實施的第一公墓遷葬進堂優惠，凡起掘並購買鎮內第十三公墓的納骨堂塔位，最多可享減半收費，經濟弱勢還能免費獲得塔位，詳洽納骨堂管理中心049-2630993，或竹山鎮公所（049）264-2175。

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