彰化農鄉奇景 1年冒10棟千萬「蛋蛋屋」還得排隊買

2019-03-29 18:55

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣竹塘鄉人口1萬5000多人，人口數在全縣鄉鎮排名墊底，但如果你以為這是「窮鄉僻壤」就大錯特錯！這裡多得是「好野人」，今年有建商在此推出10棟透天別墅，每棟叫價1300萬起跳，幾乎已被搶訂一空，而買家絕大多數是蛋農、雞農，該區豪宅被當地民眾稱為「蛋蛋屋」、「竹塘帝寶」。

該區域位於公所前方，從竹林路342巷往前延伸到三清宮，約200公尺長的巷弄，近2年起建近50棟透天別墅，越蓋越豪華，價格越來越高，而今年推出的豪宅，每一棟都1300萬起跳，雖是預售屋，但推出不久就被訂購一空，目前10棟「千萬豪宅」都在興建中，預計年底前就可完工，而建商表示，後續還會繼續推出「高單價」豪宅。

偏鄉小村，為何買氣銳不可擋？當地麵店詹老闆開玩笑說，「我竹塘的好野人，都在養畜牲（蛋雞、肉雞、豬），今年大家買不到蛋，他們卻賺到翻了」。

豪宅的建商說，該區域位於竹塘鬧區，地價貴，加上他們是在地建設公司，有口碑，房子容易賣，他還補充說，跟隔壁的二林鎮比起來，在竹塘蓋房子好賣多了，因為是二林的地價被炒太高了，花同樣的錢，你在竹塘可以買到「超級豪宅」。

麵店老闆說，他從小在竹塘長大，從沒想過這裡的房子一棟破千萬，他說，該區域這2、3年內蓋了近百棟透天厝，最近突破「千萬房價天花板」，有人稱這是「蛋蛋屋」，因為這兩年蛋價屢破新高，許多蛋農賺翻了，這些「蛋蛋屋」都賣蛋換來的。

他說，竹塘是王功之外彰化另一「蛋的故鄉」，許多蛋農打拚一輩子，只要有養3、4萬隻蛋雞，就像「家裡裝印鈔機」，一天淨利1、2萬元輕輕鬆鬆。

當地一名蛋農說，許多蛋農確實都有賺到錢，以台灣現今經濟情況，要投資其它行業或股票，很難有賺頭，於是許多退休或交棒給兒子的蛋農都買房來自住，安享退休生活，要拿出千萬買房、買車，一點都不難。

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