彰化竹塘「蛋蛋屋」主出面：想改建爛雞舍 居民就抗議…

2019-03-31 10:20

居民揶揄「雞雞住草寮，雞農住豪宅」

〔記者顏宏駿／彰化報導〕本報29日獨家報導，彰化人口最少的竹塘鄉，近一年不斷出現上千萬的高價豪宅「蛋蛋屋」，而且供不應求，當地居民加碼爆料，這些有錢蛋農的雞舍破爛不堪，蛋雞擠在格子籠子內，下面就是成堆的雞屎，居民揶揄「雞雞住草寮，雞農住豪宅」。

一名「蛋蛋屋」的屋主（蛋雞農）向本報表示，他也想改善雞舍，加碼投資本業，問題是，只要地方居民一聽到週邊要蓋雞舍，就百般阻撓甚至抗議，大型水簾環控雞舍根本蓋不了。

雞農說，他現在有雞舍都分散各地，確實是老雞舍，如果要歐盟標準的密閉式水簾環控雞舍，一定要集中管理，一場光是硬體投資就要5000萬元（不含土地），錢不是問題，問題是當地居民一聽到「買土地蓋雞舍」就拒絕，完全不知這種「水簾環控雞舍」是非常衛生。他說，他一輩子奉獻給蛋雞產業，也賺了一些錢但臨要交棒給下一代卻卻落得「進也不是，退也不是」的窘境。

他表示，現在養雞罹病率高，一發生禽流感，整場銷毀，血本無歸。投資水簾環境雞舍，不管對他或對附近居民都有利，但居民並不知這種環境雞舍長什麼樣，一聽到蓋雞舍就出來抗議。

他花1000萬元買房子來自住，沒有炫富的意思，更沒有「炒地皮」的心思，如果真要「投資房地產賺大錢」，他大可去員林、台中跟人家炒房，他根留竹塘，為什麼要受這麼大的壓力。

但記者反問他，現有的「草寮雞舍」已經影響到週邊居民住的品質，要如何改善？他說，「大家的雞舍都一樣」隨即把電話掛掉。

一位當地居民說，竹塘雞舍密度全國居冠，但放眼望去盡是老舊不堪，破到不能再破的雞寮，惡臭、雞屎、看不完的雞屍，雞農賺大錢，居民承受苦果，大家敢怒不敢言，難怪鄉民揶揄「竹塘的有錢人，都在養畜牲」，這是話中有話。

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