下班回家好停車 新北部分紅線4/1起開放夜間停車

2019-03-29 12:09

〔記者何玉華／新北報導〕新北市許多早期發展的鄉鎮市面臨老舊社區停車空間不足的情況，新北市規劃在不妨礙交通安全及消防通道的原則下，彈性開放住宅區紅線夜間停車，目前已完成主要幹道紅線檢討，首波將自4月1日起在新莊區新北大道、中環路、中正路等部分路段實施，預計可增加540個汽車停車空間。

交通局長鍾鳴時強調，開放紅線夜間停車是考量老舊社區居民下班返家的停車需求，但也必需兼顧不影響交通安全為最高原則，因此紅線路段的公車停靠區、消防栓和路口轉角等維持禁止停車。

交通局交通管制工程科長李友欽表示，開放紅線夜間停車路段以周遭人口密集處、路幅夠寬、交通順暢及安全為前提，首波擇定新莊區新北大道（青山路到貴子路）、中環路（中正路至新泰路）、中正路（516-36至516-42、民志路至民安街間）等紅線路段，已陸續設置標誌牌面，自4月1日起實施。

交通局提醒，紅線夜間開放停車時間為晚上10點至隔日早上7點，若於開放時段外違規停車，仍將拖吊。

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