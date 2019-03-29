無懼音樂場轉戰高雄 墾丁業者自辦「獨立」音樂季

2019-03-29 09:01

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕曾是清明連假旅遊指標的「墾丁春天音樂季」，今年多數場次未秉持初衷出走，當地業者擔心觀光商機受影響，除了力挺獨撐的「夏都春宴」，也首次在滿州獨立舉辦免費的「山谷音樂季」，捍衛台灣原創音樂聖地的榮耀。

「山谷音樂季」不同於過去商業氣息濃厚的場次，除了4月5、6日完全免費進場，歌手更是清一色的在地及原住民創作歌手，包括卓秋琴、吳永勝、徐妹、巴魯、吸引力樂團、到底樂團與399樂團等聯手獻唱，搭配靜謐的滿州山野氣氛絕佳。

「燈會讓大家看見屏東，而音樂季也是墾丁的驕傲！」業者張福生表示，小墾丁度假村這次舉辦免費音樂季，希望不同的原創音樂類型及旅遊族群，重新感受墾丁音樂季的獨特魅力，擁有清新空氣、絕美沙灘及山野風光，絕非其他地方能輕易取代。

受到音樂場次轉戰高雄影響，這次清明連假整體訂房約少了兩成，目前除了墾丁核心地區飯店業者平均8成左右，恆春半島多數民宿業者訂房表現平平，沒有早年3個月前就搶訂的熱潮，旅宿業者也預估，遊客大多會在連假前幾天才出手搶便宜訂房。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/