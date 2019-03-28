Line與政院合作澄清專區6月上線 LINE：沒有政治立場

2019-03-28 15:23

〔記者簡惠茹／台北報導〕Line台灣宣布今年第二季6月底推出「謠言查證」官方帳號，結合4個查核機構提供用戶訊息查核功能，行政院即時澄清專區也會同時上線，LINE台灣董事總經理陳立人指出，Line沒有政治立場的問題，而現在的政府是經過選舉合法程序選出來的團隊，是核心信任的訊息來源，就算發生政黨輪替專區還是會繼續。

Line台灣今天在春季記者會中提出今年的數位當責計畫，今年將瞄準對抗假訊息，LINE台灣董事總經理陳立人在會前記者會表示，Line是有許多用戶連結的平台，資訊安全是很重要的責任，Line前幾年已經挑戰網路勒索與詐騙、網路攻擊和網路資訊安全等議題，今年重點是要挑戰假訊息。

陳立人說明，Line謠言查證官方帳號預計在今年第二季6月底上線，當消費有疑問就可以把文章或連結貼過去群組，群組背後會連結到4個查核專業機構cofacts真的假的、MyGoPen、蘭姆酒吐司，以及台灣事實查核中心，越多人詢問的問題排序會在越前方，並獲得更高的矚目，再由各查核機構認領題目，當他們回答時會各自具名，提供使用者查核結果。

陳立人說，Line Today的行政院澄清專區也會同時上線，有關國安、交通、災防和食品安全等議題，我們同時需要可以信任的消息來源，行政院即時新聞澄清中心也剛好跟Line聯繫，希望提供民眾官方說法，行政院的角色不是查核機構，而是澄清新聞報導的提供者。

陳立人點出Line這項新服務的用意是讓用戶更容易發問，他指出，假訊息議題龐大，而且非常複雜，牽涉到如何判斷的問題，有人對訊息有疑問的時候，應該如何查核？Line首先希望讓用戶舉手發問很容易，因此要提供「用戶查詢與查核」功能，聊天群組中當友人帶進假訊息，用戶有點懷疑的時候， line平台如果有地方可以舉手詢問，而當查核有了結果，用戶可以把查核結果貼回聊天室和群組，讓用戶更好查核。

為了做到查核這件事，陳立人說，這是Line自己做不來的，但是目前民間和社會已經有很多熱心專業團體已經承諾在做這件事情，邀請這些夥伴提供專業能力，Line負責想辦法讓他們工作更容易、消費者提問更容易，消費者也可以查到有過哪些查證結果，並透過Line Today展示這些內容。

除了查證訊息，陳立人說，更重要的還有社會識讀教育，之前Line面對詐騙帳號問題時，已經完成53萬人參與測試完成測驗，希望透過類方式，提供有趣的測驗，讓更多人看到假訊息的時候會有警覺心，會因此有所反應、有所發問、請求查核，然後夥伴提出查核結果，藉此產生循環。

陳立人表示，為了培養廣泛閱聽眾發問，進行媒體識讀計畫，會請專業機構規劃課程，提供給國中高中老師，舉辦教師研習營，讓培養出來的老師能夠講給學生聽，除了線下師資培養，也會做線上活動，做出生動有趣的活動，讓消費者可以透過活動，看出新聞的疑問之處，培養快速辨別能力。

對於行政院提供訊息是否真的正確，陳立人說，「在台灣土地上，我信任我的政府，他們是經過選舉合法程序選出來的團隊」，Line沒有政治立場的問題，政府是核心信任的訊息來源，政府可能會犯錯，但還有很多媒體和查核機構幫助他們查證，所以比較不擔心這個問題，災防、國安、交通建設、人民生活相關的農林漁牧即時資訊政府最清楚，和行政院合作是很好的訊息來源，而使用者抱持合理懷疑和評斷也是很健康的。

媒體詢問，對於比較敏感的政治新聞，例如韓國瑜的新聞有真有假，Line要如何評斷？陳立人說，政治性新聞也是新聞，政治性訊息也是可以被公斷查證，我們的查核機構或一般消費者閱聽眾也好，有懷疑的時候會舉手發問，今年開始有選舉準備，明年初有大選，可以想像這個狀況，媒體識讀和普及教育相當重要，至於如何評斷，Line不評斷，這不是Line團隊具備的能力，而是需要民間查核機構來協助做查證的事情。

至於成立行政院澄清專區，媒體詢問是否擔心被質疑在幫忙打選戰？陳立人說，一旦發生政黨輪替的話，這樣的澄清專區之後還是會繼續做，所以沒有這樣的問題。

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